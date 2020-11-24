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«Унизил настолько, что я сломалась»: дочь певицы Славы рассказала об отношениях с абьюзером
Фото: instagram.com/mami_doch

«Унизил настолько, что я сломалась»: дочь певицы Славы рассказала об отношениях с абьюзером

Захар Чайченко

Звезды

Старшая дочь российской певицы Славы Александра Морозова призналась, что ее бывший молодой человек издевался над ней во время их отношений. По словам девушки, она испытывала чувство влюбленности к своему парню, но последний вел себя как настоящий абьюзер: обзывал девушку, не оказывал поддержки в трудные моменты и даже называл ее ничтожеством.

— Когда я однажды сказала, что хочу взять паузу в отношениях, то он пришел в нетрезвом виде, разбил мой телефон и унизил настолько, что я сломалась морально. Потом было самое тяжелое, — пояснила Морозова.

По ее словам, она стала замкнутой и перестала общаться с родными и близкими. Мать Морозовой не могла достучаться до своей дочери и только со временем поняла, что та была игрушкой в руках абьюзера. Девушка добавила, что ни в коем случае не стоит уходить в себя в таких ситуациях, сообщает издание Starhit.

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