«Унизил настолько, что я сломалась»: дочь певицы Славы рассказала об отношениях с абьюзером

Фото: instagram.com/mami_doch

Старшая дочь российской певицы Славы Александра Морозова призналась, что ее бывший молодой человек издевался над ней во время их отношений. По словам девушки, она испытывала чувство влюбленности к своему парню, но последний вел себя как настоящий абьюзер: обзывал девушку, не оказывал поддержки в трудные моменты и даже называл ее ничтожеством.

— Когда я однажды сказала, что хочу взять паузу в отношениях, то он пришел в нетрезвом виде, разбил мой телефон и унизил настолько, что я сломалась морально. Потом было самое тяжелое, — пояснила Морозова.

По ее словам, она стала замкнутой и перестала общаться с родными и близкими. Мать Морозовой не могла достучаться до своей дочери и только со временем поняла, что та была игрушкой в руках абьюзера. Девушка добавила, что ни в коем случае не стоит уходить в себя в таких ситуациях, сообщает издание Starhit.

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