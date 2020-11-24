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Около 25 тысяч москвичей приняли участие в обучающих мероприятиях о закупках
Фото: freepik.com

Около 25 тысяч москвичей приняли участие в обучающих мероприятиях о закупках

Юлия Ямпольская

Город

С начала 2020 года Департамент по конкурентной политике Москвы провел 88 вебинаров и 14 очных встреч, которые были посвящены торгам и закупкам. Участниками мероприятий стали почти 25 тысяч предпринимателей, поставщиков и специалистов контрактных служб.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, участники вебинаров могут узнать новые данные о торгах, обсудить изменения в законодательстве, а также задать интересующие вопросы специалистам ведомства.

До конца года планируется организовать еще около десяти встреч в онлайн-формате, передает официальный сайт мэра Москвы.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, в месяц проходит порядка восьми вебинаров, среднее число участников составляет 3,7 тысячи человек. Рекордсменом по количеству участников онлайн-встреч стал август, когда мероприятия посетили более пяти тысяч человек.

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