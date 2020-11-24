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Группа белорусских спортсменов призвала сограждан перестать выходить на протесты
Фото: flickr.com / Natallia Rak

Группа белорусских спортсменов призвала сограждан перестать выходить на протесты

Ростислав Зубков

В мире

Белорусские спортсмены выступили в поддержку действующей власти, желая прекратить беспорядки в стране. Соответствующее открытое обращение атлетов появилось на сайте Национального олимпийского комитета республики.

Авторы письма призывают не связывать спорт с политикой и обращают внимание, что государство помогало атлетам выигрывать международные соревнования. Все, кто подписался под документом, требуют от соотечественников перестать публично выражать политические взгляды. В противном случае возникает риск «потерять страну и будущие спортивные победы».

Автографы под обращением оставили олимпийские чемпионы Александр Масейков, Алексей Абалмасов, Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен, Сергей Булыгин. При этом НОК Белоруссии призывает присоединиться и других спортсменов.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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