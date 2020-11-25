«Шикарная»: полуобнаженная Кожевникова показала фото из бани

Мария Кожевникова показала, как отдыхает на Валдае / Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова проводит время с семьей на Валдае. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото из бани. Актриса запечатлелась во дворе бани, завернувшись в маленькую простыню. Из одежды на артистке лишь тапочки и шапка, в которой ходят в парную.

— Русско-народная банька. Чудо-чудесное! — подписала фото знаменитость.

Поклонники актрисы восхитились снимком, они отметили, что она находится в прекрасной форме и написали множество комплиментов.

«Куколка-статуэтка!»; «Супер»; «Какая русская красавица»; «Шикарная», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Кожевникова похвасталась гигантским букетом от мужа. Она удивила своих подписчиков в Instagram-аккаунте букетом огромных алых роз, которые на полголовы выше самой звезды.

Читайте также: «Русалка»: Кожевникова позировала в бассейне обнаженной