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Врач-инфекционист назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач-инфекционист назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей

Юлия Курганова

Здоровье

Выход на плато по COVID-19 оттягивают конкретные люди. Об этом рассказал врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он отметил, что без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований бороться с коронавирусом невозможно. Поэтому пока граждане не перестанут игнорировать просьбы властей и рекомендации медиков, достичь прогресс будет трудно. Для разрешения этой ситуации нужен комплексный подход. Так, следует активней разъяснять людям важность всех предпринимаемых мер и, возможно, даже поднять суммы штрафов.

— У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать, — заявил Викулов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что важно разумно использовать средства индивидуальной защиты с учетом ситуации. Необходимо, чтобы люди понимали их важность, а не смеялись над мерами профилактики. Например, должен быть продуман алгоритм действий для ношения перчаток. Их следует использовать, когда человек контактирует с какой-либо поверхностью.

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