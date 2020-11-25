США отвергли заявление об «изгнании» их эсминца из территориальных вод РФ

Фото: Министерство обороны России

Американские военные отрицают «изгнание» своего эсминца из российских территориальных вод. На этом настаивает седьмой флот ВМС США.

— Корабль «Джон Маккейн» не был «изгнан» с какой-либо национальной территории, — приводит РИА Новости выдержку из заявления моряков.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем 24 ноября в заливе Петра Великого. Тогда Минобороны РФ сообщило, что американский эсминец зашел на два километра в российские территориальные воды. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение «Джону Маккейну», после чего тот немедленно ушел в нейтральные воды.

В свою очередь командование американского флота объяснило действия эсминца операцией «по обеспечению свободы судоходства». Военнослужащие не согласились с тем, что «залив Петра Великого — «историческая бухта», согласно международным законам».

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