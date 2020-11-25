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США отвергли заявление об «изгнании» их эсминца из территориальных вод РФ
Фото: Министерство обороны России

США отвергли заявление об «изгнании» их эсминца из территориальных вод РФ

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Американские военные отрицают «изгнание» своего эсминца из российских территориальных вод. На этом настаивает седьмой флот ВМС США.

— Корабль «Джон Маккейн» не был «изгнан» с какой-либо национальной территории, — приводит РИА Новости выдержку из заявления моряков.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем 24 ноября в заливе Петра Великого. Тогда Минобороны РФ сообщило, что американский эсминец зашел на два километра в российские территориальные воды. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение «Джону Маккейну», после чего тот немедленно ушел в нейтральные воды.

В свою очередь командование американского флота объяснило действия эсминца операцией «по обеспечению свободы судоходства». Военнослужащие не согласились с тем, что «залив Петра Великого — «историческая бухта», согласно международным законам».

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