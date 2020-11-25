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Полиция проверит инцидент с бойцом MMA Абасовым в Южном Тушине
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Полиция проверит инцидент с бойцом MMA Абасовым в Южном Тушине

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, улица Свободы, 42 Карта всех событий

Сотрудники полиции начали проверку после драки на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Проверка организована «по заявлению гражданина о причинении ему телесных повреждений». Инцидент, по предварительным данным, произошел в воскресенье, 22 ноября. Конфликт возник между заявителем и водителем машины Porsche. Один из участников перепалки избил другого и скрылся с места происшествия.

— В настоящий момент все участники конфликта установлены и опрошены, проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — цитирует пресс-службу главка агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что российского бойца смешанного стиля (ММА) Ислама Абасова задержали в Москве после дорожного конфликта. Уточнялось, что ссора началась после того, как одна машина перегородила проезжую часть. При этом сам Абасов утверждал, что драки во время конфликта не было.

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Южное ТушиноБоец ММАполиция
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