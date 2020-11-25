За сутки в России выявили 23 675 новых случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус нового типа обнаружили у 23 675 человек в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в среду, 25 ноября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (4685), Санкт-Петербург (3421) и Подмосковье (1005).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за последние 24 часа от инфекции скончались 507 человек. Еще 25 748 вылечились и были выписаны из больниц.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 2 162 503 случая COVID-19. При этом 1 660 419 пациентов переболели и вылечились, 37 538 — умерли.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у врио главы Дагестана Сергея Меликова.

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