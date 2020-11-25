Еще 4685 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в столице выявили 4685 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 25 ноября.

Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 571 102. Из них активными считаются 140 тысяч заразившихся.

За сутки число победивших коронавирус москвичей увеличилось почти на шесть тысяч. Всего в Москве вылечились 422 189 человек, у которых диагностировали COVID-19. Число летальных случаев возросло до 8,5 тысячи.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что меры по коронавирусу могут сохранить до весны 2021 года.

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