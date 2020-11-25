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Новую станцию «Серп и Молот» планируют связать с метро и двумя линиями МЦД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Новую станцию «Серп и Молот» планируют связать с метро и двумя линиями МЦД

Вероника Кузьминова

Город
Москва-Товарная-КурскаяКарта всех событий

Станцию «Серп и Молот» создадут на участке Курский вокзал — Москва-Товарная-Курская Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в МЖД в среду, 25 ноября.

Уточняется, что на «Серп и Молот» перенесут платформы со станции Москва-Товарная-Курская. Изменения произойдут в рамках реконструкции участка Курский вокзал — Москва-Товарная-Курская — Нижегородская (Карачарово), где проложат еще три пути. Новая станция станет связующим узлом для второй и четвертой линий Московских центральных диаметров (МЦД).

— После реконструкции станция «Серп и Молот» станет мощным транспортным хабом в Центральном округе Москвы, благодаря которому пассажиры смогут сделать удобную пересадку с одного диаметра на другой, а также перейти на станции метрополитена или воспользоваться другими видами городского транспорта, — заявил начальник МЖД Михаил Глазков.

На станции появятся четыре платформы, пассажирский конкорс с эскалаторами и лифты. Работы планируют завершить до конца 2024 года, говорится на сайте МЖД.

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