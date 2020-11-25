Модель Анна Дурицкая рассказала о дорогих подарках от Бориса Немцова

Фото: YouTube.com / В гостях у Гордона

Украинская модель Анна Дурицкая раскрыла подробности романа с российским политиком Борисом Немцовым. По ее словам, с ним она чувствовала себя защищенно и была с ним искренней.

— Спустя полгода после знакомства мы стали родными друг для друга, нам было комфортно вместе, меня не пугала разница в возрасте. Он признался мне в любви в Киеве, у него были слезы на глазах, — вспоминает девушка.

Дурицкая отметила, что очень любила Немцова.

— Борис говорил, что у него было три жены и четверо детей. Мне он говорил о своих женах только хорошее, ничего плохого я не слышала про них. Он поддерживал детей, был заботливым отцом, — рассказала Дурицкая, отметив, что с детьми ее Немцов знакомил, а с бывшими женами нет.

Самым романтическим подарком для модели стала поездка в Париж. По словам Анны, Немцов заказал экскурсию с гидом, они поднимались на Эйфелеву башню, ходили в ресторан.

— Борис дарил мне подарки, он любил драгоценности дарить и позже мне квартиру подарил. Я дарила ему картину с нашей общей фотографией, любила устраивать ему сюрпризы, — рассказала девушка о дорогих подарках от Немцова.

По словам модели, российский политик оказывал ей материальную помощь и обещал делать это, пока она не найдет дело, которое будет приносить ей доход.

Видео опубликовано на YouTube.

Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту.

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