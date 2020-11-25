Курсы доллара и евро начали снижаться на Мосбирже

Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Курсы доллара и евро расчетами «завтра» начали снижаться. Это следует из данных на 19:00 Московской биржи в среду, 25 ноября.

Так, доллар подешевел на 23,08 копейки, до 75,591 рубля. При этом европейская валюта на 7 часов вечера подешевела на 10,02 копейки до 89,9542 рубля.

Ранее сообщалось, что рубль укрепился к доллару и евро на Мосбирже. Кроме того, стало известно, что стоимость нефти Brent превысила 47 долларов за баррель впервые с начала марта

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