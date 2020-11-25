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Путин поприветствовал участников фестиваля «Москва встречает друзей»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин поприветствовал участников фестиваля «Москва встречает друзей»

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного фестиваля «Москва встречает друзей», который стартовал 25 ноября. Стенограмма, посвященная мероприятию, опубликована на сайте Кремля.

В этом году мероприятие посвятили 75-й годовщине Великой Победы. Открытие прошло в Светлановском зале Московского международного дома музыки.

Владимир Путин уточнил, что фестиваль оказывает поддержку талантливым людям, он помогает поверить в себя и свои силы.

— Ваш проект объединяет своей благородной, истинно подвижнической миссией талантливых ребят, которые мечтают связать свою судьбу с искусством, помогает им поверить в себя и свои силы, оказывает деятельную поддержку в профессиональном становлении, — сказал глава государства.

Президент отметил важность того, что фестиваль состоялся, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Российский лидер также выразил надежду, что фестиваль запомнится дружеской атмосферой и насыщенной программой.

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