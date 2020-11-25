Азербайджан назвал резолюцию сената Франции по Карабаху «листком бумаги»

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Азербайджан расценивает резолюцию сената Франции по Нагорному Карабаху как обычный листок бумаги. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в среду, 25 ноября.

Ранее сообщалось, что сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

— В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана не что иное, как обычный листок бумаги, — сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, этот «листок», который был принят «во имя узких политических амбиций», вызывает серьезные вопросы в связи с намерениями и объективной деятельностью Франции как страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ и как постоянного члена СБ ООН, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что азербайджанские военные вошли в оставленный армянскими вооруженными силами Кельбаджарский район.

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