Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Азербайджан назвал резолюцию сената Франции по Карабаху «листком бумаги»
Фото: pixabay.com/ru

Азербайджан назвал резолюцию сената Франции по Карабаху «листком бумаги»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Азербайджан расценивает резолюцию сената Франции по Нагорному Карабаху как обычный листок бумаги. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в среду, 25 ноября.

Ранее сообщалось, что сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

— В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана не что иное, как обычный листок бумаги, — сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, этот «листок», который был принят «во имя узких политических амбиций», вызывает серьезные вопросы в связи с намерениями и объективной деятельностью Франции как страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ и как постоянного члена СБ ООН, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что азербайджанские военные вошли в оставленный армянскими вооруженными силами Кельбаджарский район.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первые самолеты с российскими военными медиками вылетели в Карабах

ФранцияАзербайджанНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте