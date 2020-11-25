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Обвиняемая в убийстве рэпера Картрайта проходит психиатрическую экспертизу
Фото: vk.com/kararatrait

Обвиняемая в убийстве рэпера Картрайта проходит психиатрическую экспертизу

Виктория Родимкина

Происшествия

Обвиняемая в убийстве своего супруга-рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко — прим.«ВМ») Марина Кохал проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в одном из учреждений Санкт-Петербурга. Об этом рассказал ее адвокат Юрий Авдеев в среду, 25 ноября.

— Сегодня (25 ноября — прим. «ВМ») не удалось организовать видео-конференц-связь из СИЗО с Кохал по ее иску о бездействии органов опеки из-за того, что сейчас она проходит комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, — цитирует адвоката РИА Новости.

Правозащитник уточнил, что иск рассматривает Смольнинский районный суд. Иск Марины Кохал к органам опеки касается ее сына, которого передали в детдом, несмотря на заявление родственников о возможности временной опеки.

Смерть Энди Картрайта в Петербурге

31 июля стало известно, что жена рэпера Картрайта Марина Кохал подозревается в расчленении тела мужа, который, предположительно, скончался от передозировки наркотиков. По словам девушки, она сделала это, чтобы не омрачать память своего мужа, которого могли заподозрить в наркотической зависимости.

В СМИ появилась информация, что избавляться от тела женщине помогала ее мать. По факту обнаружения фрагментов тела мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Первоначально супруга музыканта проходила по делу как свидетель, однако вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

1 августа адвокат жены Картрайта сообщила, что женщина не признает вину в убийстве.

Энди Картрайт родился в городе Нежине на Украине. Он известен как участник интернет-шоу Versus Battle. В 2012 году записал сольный альбом «Магия мутных вод». Пара была в браке несколько лет, у них есть двухлетний ребенок.

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