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Почти 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Почти 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и три отменены. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и восемь рейсов отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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