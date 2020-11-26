Синоптики пообещали мокрый снег с дождем в Москве 26 ноября

Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Леонид Щеглов

В четверг, 26 ноября, столичный регион будет находиться под влиянием циклона. Ожидается облачная погода, временами будут идти осадки в виде мокрого снега переходящего в дождь. В первой половине дня возможен гололед.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье ожидается от минус одного до плюс двух градусов.

Ветер будет дуть юго–западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что влияние циклона обусловит некомфортный характер погоды — будет пасмурно, влажно и ветрено, атмосферное давление неустойчивое, начнет понижаться и будет близко к нормальным значениям, содержание кислорода пониженное. Биотропные влажно–прохладные погодные условия с пониженным содержанием кислорода в воздухе могут приводить к росту острых респираторных и простудных заболеваний, обострению суставной патологии, хронических болезней органов дыхания. В межсезонье особенно важно лечение имеющихся хронических заболеваний и применение различных укрепляющих методов, но делать это следует под контролем врача.

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