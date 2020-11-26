Более 74,2 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за все время пандемии провели более 74,2 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 26 ноября.

За сутки в стране провели 505 тысяч исследований на выявление инфекции. Также известно, что под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 492 333 человека с подозрением на COVID-19.

Ранее сообщалось, что результаты тестов на коронавирус россияне смогут узнать на портале госуслуг.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Скрывших результаты теста на COVID-19 москвичей оштрафовали на 4 миллиона рублей