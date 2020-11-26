За сутки в России выявили 25 487 случаев коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Коронавирус нового типа обнаружили у 25 487 человек в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в четверг, 26 ноября.

Среди регионов лидерами по числу новых случаев стали Москва (6075), Санкт-Петербург (3669) и Подмосковье (1022).

Также за последние 24 часа от инфекции скончались 524 человека. Еще 25 073 пациента вылечились и были выписаны из больниц.

Ранее сообщалось, что биатлонист Антон Бабиков заразился коронавирусом.

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