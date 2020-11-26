Эксперты Роскачества назвали лучшие белые и красные вина

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Эксперты Роскачества завершили крупнейшее в современной истории страны экспертное исследование вин, которые произвели из российского винограда в рамках проекта «Винный гид России».

Уточняется, что специалисты исследовали вина в пяти категориях: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина. Так, первыми стали известны результаты по двум более популярным категориям — белые и красные тихие вина.

Лучшим белым вином было признано «Мысхако Шардоне» сухое белое, вино с ЗГУ «Кубань. Новороссийск» 2018 года урожая, набравшее рекордное для категории белых вин число баллов — 84,75. Лучшим сухим белым вином, выдержанным в контакте с дубом, в этом году стало Chateau Tamagne Сhardonnay 2017 года с Таманского полуострова. Лучшими в производстве полусладких белых вин стали крымские виноделы из «Инкермана», выпустившие Inkerman Muscat Winemaker Selection 2019 года урожая.

Лучшее красное вино исследования в 2020 году произвели под брендом Esse из винограда каберне совиньон. Образец Esse Каберне получил от экспертов оценку 83,66 балла. На втором месте в категории сухих красных вин также оказалось крымское вино от производителя Alma Valley. На третьем — вино из Новороссийска (Краснодарский край), выпущенное Агрофирмой «Мысхако».

В категории полусладких вин образцов с высокими оценками в исследовании 2020 года было немного. Лучше других справились с этим стилем вина виноделы из «Массандры». Жюри присудило полусладком красному «Саперави» с Южного берега Крыма 81,73 балла.

Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли России отметил, что розничные продажи вина с января по сентябрь выросли на 6,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

— На это повлиял не только карантин. Туристический бум в наших южных регионах после закрытия традиционных курортных направлений подстегнул спрос на вино в рознице. В период «Дней Российских вин», стартовавших в ретейле с 10 октября, коллеги из компаний розничной торговли также отмечали сравнимый рост продаж вина по отношению к осенней акции 2019 года, — уточнил Евтухов.

«Винный гид России» является стратегически важным проект для российского виноделия. Все мировые державы создают аналогичные потребительские навигаторы, которые направлены на повышение культуры потребления вина, продвижение лучших товаров национальных производителей и информирование потребителей о состоянии отрасли.

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