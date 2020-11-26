Лавров заявил, что РФ и Белоруссия спокойно воспринимают вмешательства Запада

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Россия и Белоруссия спокойно воспринимают попытки Запада влиять на внутренние процессы стран. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, западные лидеры этого не скрывают.

— Мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом, евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика готова преодолевать проблемы, существующие на данный момент в мире, вместе с Россией.

— Но вызовов очень много, вы их знаете в современном мире. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы: начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире, — уточнил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил о необходимости усилить отношения между РФ и Белоруссией. Он отметил, что Минск готов к этому.

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