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Кабмин РФ направит 10 миллиардов рублей на допвыплаты работающим с COVID-19 медикам
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Кабмин РФ направит 10 миллиардов рублей на допвыплаты работающим с COVID-19 медикам

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Правительство России направит 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить поддержку медицинских работников.

— И сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 миллиардов рублей, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Глава правительства отметил, что также один миллиард рублей будет направлен на выплаты студентам, которые помогали врачам.

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Кабмин РФМихаил Мишустинкоронавирус
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