Кабмин РФ направит 10 миллиардов рублей на допвыплаты работающим с COVID-19 медикам

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Правительство России направит 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить поддержку медицинских работников.

— И сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 миллиардов рублей, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Глава правительства отметил, что также один миллиард рублей будет направлен на выплаты студентам, которые помогали врачам.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мишустин заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной