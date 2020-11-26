Кабмин РФ направит 10 миллиардов рублей на допвыплаты работающим с COVID-19 медикам
Правительство России направит 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить поддержку медицинских работников.
— И сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 миллиардов рублей, — цитирует Мишустина РИА Новости.
Глава правительства отметил, что также один миллиард рублей будет направлен на выплаты студентам, которые помогали врачам.
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