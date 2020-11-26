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Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ должна начаться до Нового года
Фото: youtube.com/TASS

Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ должна начаться до Нового года

Ростислав Зубков

Общество

В России массовая вакцинация от коронавируса будет проходить поэтапно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 26 ноября.

По словам представителя Кремля, процесс должен начаться до Нового года.

— Это уже должно начаться до Нового года. Ожидания такие, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он подчеркнул, что вакцинация от ковида будет проводиться на добровольных началах. Ключевая цель — как можно быстрее обеспечить лекарством против COVID-19 всех желающих.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, как может протекать COVID-19 после вакцинации.

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