Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ должна начаться до Нового года
В России массовая вакцинация от коронавируса будет проходить поэтапно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 26 ноября.
По словам представителя Кремля, процесс должен начаться до Нового года.
— Это уже должно начаться до Нового года. Ожидания такие, — цитирует РИА Новости Пескова.
Он подчеркнул, что вакцинация от ковида будет проводиться на добровольных началах. Ключевая цель — как можно быстрее обеспечить лекарством против COVID-19 всех желающих.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, как может протекать COVID-19 после вакцинации.
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