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Белоруссия составила санкционный список против ряда официальных лиц Украины
Фото: facebook.com/belarusmfa

Белоруссия составила санкционный список против ряда официальных лиц Украины

Юлия Ямпольская

В мире

Минск подготовил санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

По его словам, ни одно из действий Украины, которое будет направлено против республики, «не оставят без ответа». Он отметил, что власти Белоруссии составили список санкций в отношении украинских властей, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и Белоруссия спокойно воспринимают попытки Запада влиять на внутренние процессы в странах.

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