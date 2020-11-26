Лавров рассказал о налаженной работе с Минском по синхронизации стоп-листов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о налаженной координации с Белоруссией в вопросе о санкциях Запада. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в соответствии с принципом взаимности страны расширили ответный стоп-лист, а также включили в него представителей стран ЕС, которые принимают участие в санкциях.

— Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена, — уточнил Лавров.

На данный момент Евросоюз ввел два блока санкций против столицы Белоруссии. Меры коснулись 55 представителей руководства республики, а том числе главы Александра Лукашенко. Им запретили въезд в ЕС и заблокировали все счета в европейских банках.

Ранее Белоруссия составила санкционный список против ряда официальных лиц Украины.

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