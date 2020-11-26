Пункт вакцинации в Подмосковье сможет прививать от COVID-19 до 50 человек в день
Один пункт вакцинации в подмосковном Домодедове, где планируют делать прививки от COVID-19, сможет принять до 50 человек в день. Об этом сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в эфире телеканала «360» в четверг, 26 ноября.
— В день мы сможем прививать до 50 человек в одном пункте, а у нас еще есть (пункты для вакцинации — прим. «ВМ»), — сказал медик.
По его словам, врачи с мобильной камерой, в которой хранится препарат, смогут выезжать в 11 амбулаторий. Это поможет сделать прививку доступнее, в том числе и для маломобильных жителей.
Андрей Осипов отметил, что около 100 сотрудников домодедовской больницы уже сделали прививку от коронавируса.
В Подмосковье будут открыты около 90 пунктов вакцинации от COVID-19, 18 из них уже готовы к работе.
По последним данным, в Подмосковье выявлено 106 770 случаев COVID-19, выздоровели 77 365 человек, скончались 1987 пациентов.
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