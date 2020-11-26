Еще 77 человек с коронавирусом умерли в Москве
За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.
В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примерно у половины жителей столицы выработался популяционный иммунитет к коронавирусу. Он также напомнил, что наиболее эффективным способом защиты организма является вакцинация.
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