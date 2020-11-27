Эпидемиологи назвали болезнь, повышающую риск заражения COVID-19

Фото: pixabay.com

Пациенты с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) больше подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на результаты исследования Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии.

Предметом исследования являлась распространенность COVID-19 среди ВИЧ-положительных людей в России и влияние пандемии коронавирусной инфекции на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции.

Как установили авторы исследования, количество ВИЧ-положительных с выявленными маркерами COVID-19 в четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов.

При этом люди с ВИЧ-инфекцией вдвое реже проходили обследование на коронавирусную инфекцию и обращались за медицинской помощью даже при наличии симптомов COVID-19.

В работе отмечается, что необходимо дальнейшее изучение причин повышенной заболеваемости COVID-19 и более редкого обращения за медицинской помощью в связи с этим среди людей, живущих с ВИЧ.

Роспотребнадзор подчеркивает, что ВИЧ-положительным пациентам крайне важно соблюдать меры предосторожности в связи с COVID-19: использовать маски, мыть руки, по возможности избегать скопления людей, обращаться к врачу при появлении симптомов болезни, сообщает РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировали 60 074 174 случаев заболевания. За последние сутки заразились свыше 577 тысяч человек. Количество летальных исходов увеличилось на 11 263 — до 1 416 292.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Герпес вытесняет COVID-19: врач рассказал о мутациях и неожиданных способах борьбы с коронавирусом