Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эпидемиологи назвали болезнь, повышающую риск заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

Эпидемиологи назвали болезнь, повышающую риск заражения COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Пациенты с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) больше подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на результаты исследования Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии.

Предметом исследования являлась распространенность COVID-19 среди ВИЧ-положительных людей в России и влияние пандемии коронавирусной инфекции на оказание медицинской помощи при ВИЧ-инфекции.

Как установили авторы исследования, количество ВИЧ-положительных с выявленными маркерами COVID-19 в четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов.

При этом люди с ВИЧ-инфекцией вдвое реже проходили обследование на коронавирусную инфекцию и обращались за медицинской помощью даже при наличии симптомов COVID-19.

В работе отмечается, что необходимо дальнейшее изучение причин повышенной заболеваемости COVID-19 и более редкого обращения за медицинской помощью в связи с этим среди людей, живущих с ВИЧ.

Роспотребнадзор подчеркивает, что ВИЧ-положительным пациентам крайне важно соблюдать меры предосторожности в связи с COVID-19: использовать маски, мыть руки, по возможности избегать скопления людей, обращаться к врачу при появлении симптомов болезни, сообщает РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировали 60 074 174 случаев заболевания. За последние сутки заразились свыше 577 тысяч человек. Количество летальных исходов увеличилось на 11 263 — до 1 416 292.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Герпес вытесняет COVID-19: врач рассказал о мутациях и неожиданных способах борьбы с коронавирусом

исследованиеВИЧриск заражения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Все мнения
О проекте