Число случаев коронавируса в мире превысило 60 миллионов

Фото: twitter.com/XHNews

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировали 60 074 174 случаев заболевания.

За последние сутки заразились свыше 577 тысяч человек. Количество летальных исходов увеличилось на 11 263 — до 1 416 292.

Среди отдельных государств первое место по числу инфицированных занимают США (12 441 925). Затем идут Индия (9 266 705), Бразилия (6 118 708), Россия (2 187 990), Франция (2 131 376), Испания (1 605 066), Великобритания (1 557 011), Италия (1 480 874), Аргентина (1 381 795), Колумбия (1 262 494), Мексика (1 060 152) и Германия (983 588), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России массовая вакцинация от коронавируса будет проходить поэтапно. По словам представителя Кремля, процесс должен начаться до Нового года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 77 человек с коронавирусом умерли в Москве