Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Подмосковье получит несколько тысяч доз препарата «Спутник V» от COVID-19. Об этом в эфире «360» с губернатором Московской области Андреем Воробьевым рассказал член совета директоров компании «Генериум» (производитель вакцины «Спутник V») Даниил Талянский.

На сегодняшний день Подмосковный регион уже получил 2044 единицы препарата. По словам Воробьева, еще несколько тысяч доз препарата будет доставлено на следующей неделе.

Даниил Талянский рассказал, что благодаря измененной технологии производства, которую разрабатывали несколько месяцев, можно создавать больше препаратов.

— С первых дней ноября мы начали первые поставки вакцины в лечебные учреждения, пункты вакцинации. Еженедельно поставки только наращиваем. Буквально через несколько дней мы вводим крупнотоннажное производство, которое позволит с конца декабря — начала января выйти на объем несколько миллионов доз в месяц, — сказал Талянский.

По словам Талянского, до Нового года запланировано передать около двух миллионов доз препарата по всей России. Сейчас специалисты выходят на объемы производства в несколько сотен тысяч доз в неделю.

При этом Московская область станет площадкой для тестирования вакцины «ЭпиВакКорона». В рамках клинического исследования регион уже получил 800 доз, а прививать планируют медиков, работников образования и социальной сферы, а также представителей Роспотребнадзора Подмосковья.

На данный момент в Московской области выборочную вакцинацию уже прошел 1181 человек.

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