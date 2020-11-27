Телеведущая программы «Час суда» приговорена к двум годам лишения свободы условно

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Замоскворецкий районный суд города Москвы вынес приговор телеведущей Елене Дмитриевой, известной публике по программе «Час суда». Дмитриеву приговорили к двум годам заключения условно за совершенное мошенничество.

По сообщению пресс-секретаря суда Валентины Норбах, Дмитриевой назначили наказание в виде условного лишения свободы на два года с испытательным сроком.

Ранее телеведущей предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере».

В СМИ уточнили, что телезвезда пообещала оказать юридическую помощь одному предпринимателю после ссоры последнего с его деловым партнером. Тем не менее обещанная помощь бизнесмену так и не была оказана.

Напоминаем, что Елена Дмитриева начала работать на телевидении с ноября 2004 года. Ранее она комментировала матчи национальной сборной по гандболу.

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