Роспотребнадзор отметил тенденцию к стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом наблюдается в Москве. Такое заявление в пятницу, 27 ноября, сделала замдиректора по аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плискарева.

— В Москве можно говорить о том, что определенные стабилизационные тенденции есть: число случаев заболевания, выявленных за текущий период, примерно равно числу случаев, выявленных за предыдущий период, — отметила она.

Как добавила Плискарева, динамика заболеваемости в российских регионах зависит от введения санитарных мер и осознанности граждан. По словам специалиста, важно обеспечить снижение числа случаев заражения в каждом регионе и в стране в целом.

Кроме того, представитель Роспотребнадзора призвала граждан ответственно относиться к ограничениям и соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, передает ТАСС.

Напомним, 27 ноября в Москве был зафиксирован максимальный суточный прирост новых пациентов с COVID-19 за все время пандемии: за 24 часа выявили 7918 инфицированных.

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