Глава московской скорой объяснил, в каких случаях госпитализируют пациентов с COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Зараженных коронавирусной инфекцией в столице госпитализируют на основании клинической картины, а не по формальным показателям. Об этом в пятницу, 27 ноября, заявил руководитель московской скорой помощи Николай Плавунов.

— Все нуждающиеся пациенты с коронавирусной инфекцией госпитализируются для лечения в стационар на основании клинической картины, главным показателем является состояние пациента, а не формальные показатели, — отметил медик.

По его словам, некоторые зараженные переносят заболевание в легкой форме, получают бесплатные препараты и проходят лечение амбулаторно под наблюдением врача и сотрудников телемедицинского центра.

Тем не менее при возникновении признаков тяжелого течения COVID-19 инфицированного немедленно доставляют в больницу. Для этого на дом вызывают выездную бригаду, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сведения, согласно которым госпитализировать больных коронавирусом будут якобы только при наличии поражения легких выше 50 процентов.

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