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Режим самоизоляции продлили в Подмосковье для граждан старше 65 лет
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Режим самоизоляции продлили в Подмосковье для граждан старше 65 лет

Юлия Захарова

Общество

Жителей Московской области старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали оставаться в самоизоляции до 13 декабря. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как уточняется, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Документ также предусматривает продление дистанционного обучения для студентов колледжей и вузов.

Ранее, в начале недели, глава области продлил действие ограничительных мер в регионе. В частности, массовые мероприятия с участием зрителей запретили проводить до 29 ноября. До этого же дня продлен срок действия запрета на посещение музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, за исключением прогулок на их территориях.

Напомним, что по состоянию на 27 ноября в Подмосковье зарегистрировали почти 108 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом практически 78 тысяч человек выздоровели, более двух тысяч скончались.

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