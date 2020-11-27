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Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ

Оксана Васильева

Общество

Церемония награждения победителей конкурса «Московские мастера» состоялась 25 ноября в рамках XX Городского форума печати.

В этом году городской конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ — юбилейный. Он проводится Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы уже в двадцатый раз.

Текущий год стал непростым для всех по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), но нестационарные торговые объекты «Печать» в городе Москве продолжали работать даже в период самоизоляции в силу своей социальной значимости. В данной связи департамент считает проведение конкурса в этом году особенно важным для поддержания издательского дела и системы распространения периодических печатных изданий столицы.

Главными критериями оценки конкурсантов как всегда являлись творческий подход и оригинальность решений, их эффективность, поиск новых методов работы, организация управления коллективом, работа в команде.

Конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ призван поддержать издательское дело и сферу дистрибуции печатных изданий столицы, повысить престиж труда работников этой отрасли.

Конкурс проводился по следующим номинациям:

— «Продавец периодической печатной продукции в городе Москве» по двум направлениям: «Продавец-киоскер» и «Продавец печатной продукции с пресс-стенда».

— «Менеджер в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве».

— «За достижения в области распространения печатных СМИ».

В этом году принято решение: призовые места из номинаций «За достижение в области распространения печатных СМИ» и «Продавец печатной продукции с пресс-стендов» (в последнюю была подана только одни заявка) передать в номинацию «Продавец-киоскер».

По итогам собеседований с участниками конкурса, заседаний отраслевого оргкомитета, в который вошли представители правительства Москвы, профильных общественных организаций, объединений издателей и распространителей печатной продукции, руководители издательских домов, были определены победители конкурса.

В номинации «Продавец-киоскер» лучшими стали:

1-е место — Добрынина Нина Николаевна, ООО «Азбука»; Коробова Любовь Михайловна, ЗАО «МК-Сервис».

2-е место — Андрианова Ольга Евгеньевна, ООО «Агентство распространения печати «Ритейл-Пресс»; Илюшина Татьяна Александровна, ООО «АЛФАВИТ»; Платонова Лариса Александровна, ООО «У Метро».

3-е место — Банникова Светлана Викторовна, ООО «Компания ФРЕГАТ»; Маркова Лариса Алексеевна, ООО «КАП»; Калачева Алина Демуровна, ООО «ИНВЕСТ ГРУПП».

В номинации «Продавец печатной продукции с пресс-стенда»:

1-е место — Мартыненко Галина Филипповна, ООО «Азбука».

Победители в номинации «Менеджер в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве»:

1-е место — Страшкова Марина Александровна, ООО «Издательская группа «Кардос».

2-е место — Толмачева Елена Викторовна, ООО «У метро».

3-е место — Пашинина Татьяна Юрьевна, ООО «Антарес».

Отраслевым комитетом неизменно отмечаются высокие профессиональные навыки участников. Однако 2020 год показал не только профессионализм, но и самоотверженность продавцов и менеджеров печатной продукции. Поэтому также участники конкурса были награждены специальными дипломами «За самоотверженный труд и стабильность в реализации печатной продукции в период сложных условий борьбы с пандемией».

Победители конкурса «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ получили подарки и дипломы Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Кроме того, финалистов конкурса ожидают награды от представителей издательских домов и общественных организаций.

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