ФИФА попросила все свои 211 ассоциаций почтить память Марадоны минутой молчания
Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась ко всем своим ассоциациям с просьбой почтить память Диего Марадоны минутой молчания. Об этом пресс-служба организации сообщила в пятницу, 27 ноября.
— Сегодня ФИФА обратилась к своим 211 ассоциациям с просьбой почтить память одной из величайших футбольных икон всех времен минутой молчания на каждом футбольном матче в ближайшие выходные, — указано в релизе Федерации.
Ранее РПЛ объявила, что матчи 16-го тура чемпионата России, запланированные на 28–29 ноября, также начнутся с минуты молчания в память о легендарном футболисте.
Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.
Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.
В ходе церемонии прощания с Марадоной 26 ноября в Буэнос-Айресе футбольные фанаты вступили в столкновения с полицейскими. В результате пострадали несколько человек. Девять человек задержали за грабежи и беспорядки.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Марадона навсегда
Колонка обозревателя «ВМ» Руслана Карманова:
В среду, 25 ноября, на 61-м году жизни умер Диего Армандо Марадона — великий кудесник мяча. Прощай, главный романтик и волшебник мирового футбола (далее…).