ФИФА попросила все свои 211 ассоциаций почтить память Марадоны минутой молчания

Только Марадона мог в одном матче забить сразу два мяча, эмоции вокруг которых не утихают до сих пор / Фото: https://www.youtube.com/

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась ко всем своим ассоциациям с просьбой почтить память Диего Марадоны минутой молчания. Об этом пресс-служба организации сообщила в пятницу, 27 ноября.

— Сегодня ФИФА обратилась к своим 211 ассоциациям с просьбой почтить память одной из величайших футбольных икон всех времен минутой молчания на каждом футбольном матче в ближайшие выходные, — указано в релизе Федерации.

Ранее РПЛ объявила, что матчи 16-го тура чемпионата России, запланированные на 28–29 ноября, также начнутся с минуты молчания в память о легендарном футболисте.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

В ходе церемонии прощания с Марадоной 26 ноября в Буэнос-Айресе футбольные фанаты вступили в столкновения с полицейскими. В результате пострадали несколько человек. Девять человек задержали за грабежи и беспорядки.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Марадона навсегда

Колонка обозревателя «ВМ» Руслана Карманова:

В среду, 25 ноября, на 61-м году жизни умер Диего Армандо Марадона — великий кудесник мяча. Прощай, главный романтик и волшебник мирового футбола (далее…).