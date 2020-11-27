«Разговор лохушек»: Лукашенко узнал о скрытой конференции Тихановской

Фото: Официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

Белорусские спецслужбы перехватили разговор оппозиции, в ходе которого Светлана Тихановская якобы сказала, что ничего не решает. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, силовики принесли ему распечатку стенограммы «конференции вот этих «лохушек» и беглых оппозиционеров». Ссылаясь на документ, Лукашенко утверждает, что Тихановская говорит о своей беспомощности.

— Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю». Цитата. «Я ничего не решаю» — наш президент в Литве, — цитирует Лукашенко лидера белорусской оппозиции.

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Политик добавил, что Тихановскую «держат» на Западе, поскольку там нужны такие люди, как она.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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