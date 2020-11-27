За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что для выработки популяционного иммунитета к коронавирусу потребуется привить в том числе тех людей, которые уже переболели COVID-19.

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