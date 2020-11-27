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Посол России сообщил о результатах испытаний вакцины «Спутник V» в Белоруссии
Фото: mid.ru / МИД РФ

Посол России сообщил о результатах испытаний вакцины «Спутник V» в Белоруссии

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса в Белоруссии продемонстрировали ее высокую эффективность. Об этом посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил в пятницу, 27 ноября.

— Те клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Белоруссии, показали высокую эффективность российской вакцины, в районе 95 процентов, — отметил он в эфире «России 24».

В настоящее время Москва ждет, пока белорусские коллеги зарегистрируют препарат в рамках местного законодательства. Далее можно будет говорить о транспортировке в Белоруссию крупной партии лекарства, чтобы привить граждан от ковида, уточнил дипломат.

Напомним, Белоруссия получила от РФ вакцину «Спутник V».

Ранее стало известно, что Россия передаст Индии и Южной Корее технологию создания вакцины от COVID-19.

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Читайте также: ВОЗ заявила о желании оценить «Спутник V» для признания эффективности вакцины

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