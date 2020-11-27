ВОЗ заявила о желании оценить «Спутник V» для признания эффективности вакцины

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Заинтересованность в оценивании российской вакцины «Спутник V» для ее занесения в список рекомендуемых препаратов экстренного использования по-прежнему сохраняется. Об этом эксперт Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао заявила в пятницу, 27 ноября.

— Эта заинтересованность сохраняется, — приводит РИА Новости ее слова.

Она добавила, что специалистам организации потребуется изучить не только результаты клинических испытаний лекарства, но, в частности, практику его создания. По сути, уточняет представитель ВОЗ, нужна вся информация по «Спутнику V».

Ранее стало известно, что Россия передаст Индии и Южной Корее технологию создания вакцины от COVID-19.

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