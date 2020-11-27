Что известно о российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона»

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Разработчик вакцины «ЭпиВакКорона», зарегистрированной в октябре 2020 года, заявил, что она поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, а во всех регионах России появится в 2021 году. «Вечерняя Москва» собрала основную известную информацию о новом препарате и его особенностях.

Если говорить о свойствах

По информации, размещенной в Государственном реестре лекарственных препаратов, вакцина представляет собой химически синтезированные пептидные антигены белка S вируса SARS-CoV-2, объединенные с белком-носителем и адсорбированные на гидроксиде алюминия. Именно это соединение формирует суспензию для двукратной внутримышечной инъекции с интервалом не менее 14–21 дня, как и у большинства антикоронавирусных вакцин.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационный этап клинических испытаний на трех тысячах добровольцах, который закончится 15 июня 2021 года. Во время первого и второго этапа препарат был введен сотне человек.

Если рассматривать имеющиеся данные, то в числе побочных реакций наиболее частой является боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела выше 38,5 градуса. В то же время в Роспотребнадзоре отмечают, что неприятные ощущения в месте укола длились всего 1–2 дня. И в целом каких-либо существенных проблем у пациентов со здоровьем не было.

Кому противопоказан

В показаниях к применению, которые есть в приложении к регистрационному удостоверению Минздрава, сказано, что вакцина предназначена для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых от 18 до 60 лет. Она противопоказана для тех, кто чувствителен к компонентам препарата — гидроксиду алюминия, хлориду калия, хлориду натрия и так далее. Также нежелательно его применение страдающим тяжелыми формами аллергических заболеваний. Плюс нельзя прививаться при обострении инфекций и хронических заболеваний, злокачественных образований крови и во время периода беременности.

С осторожностью ее нужно применять при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Если после введения первой дозы вакцины развилась аллергическая реакция, вводить вторую запрещается.

Перед вакцинацией врачи обязаны полностью осмотреть пациента и при его температуре выше 37 градусов инъекцию не проводить.

Отличие от остальных

Как отмечали в Роспотребнадзоре, в чьем ведении и находится центр «Вектор», вакцина «ЭпиВакКорона» отличается простыми условиями хранения и транспортировки — при температуре от двух до восьми градусов. А срок ее годности составляет полгода.

Если говорить о конкурентах, то вакцина BNT162b2 компаний Pfizer и Biontech способна сохранять свои полезные свойства лишь в условиях глубокой заморозки — минус 70 градусов по Цельсию. При температурах от 2 до 8 градусов она теряет силу через пять дней, а при комнатной температуре — через два часа. Вакцина от компании Moderna, по данным Reuters, тоже должна храниться при низких температурах — минус 20 градусов.

По эффективности, как утверждают разработчики, западные вакцины находятся примерно на одном уровне — около 90 процентов, пишет Financial times. У первой российской вакцины «Спутник V» она превышает 95 процентов на 42-й день после инъекции.

В случае с «ЭпиВакКороной» пока конкретных данных недостаточно. Повторную прививку, возможно, придется делать через шесть или десять месяцев, но иммунитет после вакцинации, как утверждал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков, в любом случае станет крепче.

Что известно о других препаратах

Первой российской вакциной от коронавируса стала зарегистрированная Минздравом в августе 2020 года «Спутник V». На данный момент она находится в самой высокой стадии готовности среди всех отечественных препаратов для профилактики инфекции. В испытаниях принимают участие десятки тысяч добровольцев.

В России существует еще одна вакцина от коронавируса. Ее разработчиком является Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Ее массовый выпуск планируется начать в феврале 2021 года.

Как заявила главный государственный санитарный врач России Анна Попова, создание нескольких вакцин против коронавирусной инфекции в России дает медикам возможность «маневра» и выбора определенного препарата для вакцинации врачам и пациентам. И среди нескольких лекарств возможно выбрать наиболее подходящее каждому конкретному человеку.

По ее словам, российские вакцины отличаются между собой алгоритмом создания и механизмом производства. В общей сложности, добавляет глава Роспотребнадзора, разработано шесть алгоритмов, шесть глобальных прототипов, на основании которых можно делать вакцины от разных инфекций. А для производства задействованы разные площадки.

Отечественные препараты в дальнейшем планируется экспортировать, но только после начала массовой вакцинации в нашей стране, о чем заявляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Разумеется, российские и американо-германские вакцины далеко не единственные.

В числе фаворитов, готовых выпускать лекарства для иммунной защиты от коронавируса, присутствует британская компания AstraZeneca, разрабатывающая свой препарат совместно с Оксфордским университетом. Его эффективность составляет 70 процентов. По информации разработчиков, тяжелые случаи заболевания у участников испытаний не зафиксированы. Всего ВОЗ зафиксировала, по данным на 12 ноября, 212 разрабатываемых вакцин от новой инфекции, 48 из которых испытываются на людях, а 164 проходят доклиническую оценку.

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