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Россия передаст Индии и Южной Корее технологию создания вакцины от COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия передаст Индии и Южной Корее технологию создания вакцины от COVID-19

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия договорилась передать технологию производства «Спутник V» — российской вакцины от коронавируса — двум странам, с представителями ряда других государств идут переговоры. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в пятницу, 27 ноября.

— Уже заключены соглашения с Индией, (Южной, — прим. «ВМ») Кореей, идут переговоры с Китаем и Белоруссией. Белорусская делегация сегодня работает в Москве. Сегодня работает группа из Франции, знакомится с технологией, — приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Он уточнил, что в Белоруссии уже завершились клинические исследования «Спутника V». В настоящее время препарат регистрируют.

Мурашко добавил, что среди лекарств против ковида наблюдается жесткая конкуренция, но в этом вопросе нужно исходить из интересов граждан, а не просто вести «бизнес-миссию».

Ранее стало известно, что Россия может поделиться с Венгрией технологией создания вакцины от COVID-19.

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Читайте также: Что известно о российской вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона»

вакцинакоронавирусМихаил Мурашко
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