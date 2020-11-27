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Россия может поделиться с Венгрией технологией создания вакцины от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия может поделиться с Венгрией технологией создания вакцины от COVID-19

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия готова передать Венгрии технологию производства вакцины от коронавируса. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в пятницу, 27 ноября, на пресс-конференции в Будапеште.

— Российская Федерация готова через РФПИ передать технологию для венгерской стороны, — сказал глава Минздрава.

В свою очередь министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что на прошлой неделе власти республики получили первые образцы российской вакцины от COVID-19 и соответствующую документацию. Венгерские специалисты уже приступили к их изучению, передает РИА Новости.

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