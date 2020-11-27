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Мурашко объяснил ограничения на поездки за границу
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мурашко объяснил ограничения на поездки за границу

Ростислав Зубков

Туризм

Ограничения на заграничные поездки не дают коронавирусу распространяться. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в пятницу, 27 ноября, на пресс-конференции в Будапеште.

Руководитель Минздрава напомнил, что инфекция быстрее всего распространяется из-за передвижения людей. В этой связи властям пришлось ввести ряд ограничений, снижающих мобильность граждан в целях их же безопасности.

— Как только ситуация позволяет, границы тут же открываются, — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Ранее министр здравоохранения оценил перспективы введения тотального масочного режима в России.

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границатуристические поездкиМихаил Мурашко
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