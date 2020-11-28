Коронавирус выявили у 7320 человек в Москве за сутки

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В столице за минувшие сутки коронавирус выявили у 7320 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в субботу, 28 ноября.

Так, в Telegram-канале оперштаба уточнили, что в России за сутки было выявлено 27 100 новых случаев COVID-19.

В Москве за все время пандемии зафиксировали 592 415 случаев инфекции.

За сутки в Москве выздоровели 6633 пациента. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось до 441 535. Также известно, что от инфекции в столице скончались 8756 человек.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

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