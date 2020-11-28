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Около 330 пациентов с COVID проходят лечение в инфекционной больнице № 2
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Около 330 пациентов с COVID проходят лечение в инфекционной больнице № 2

Вероника Кузьминова

Город
Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15с19 Карта всех событий

Число пациентов инфекционной клинической больницы №2, у которых подтвердился коронавирус, составило 330. Об этом сообщила главврач стационара Светлана Краснова в субботу, 28 ноября.

— В больнице 741 человек (в том числе 20 в реанимации), из них 330 случаев, подтвержденного COVID-19, — написала Краснова в Facebook.

По ее словам, в больнице лечатся 15 детей и 23 беременных и рожениц. В реанимации с диагностированным коронавирусом находятся 11 пациентов.

⚡️ 28.11.2020 (273 сутки работы с COVID-19).В больнице 741 человек (в том числе 20 в реанимации), из них 330 случаев,...

Опубликовано Светланой Красновой Пятница, 27 ноября 2020 г.

За последние сутки поступило 44 новых заболевших COVID-19. Выписаны 48 пациентов.

Ранее сообщалось, что порядка пяти тысяч свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в резерве столицы.

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