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Рекордный 2591 случай заболевания коронавирусом выявили в Японии за сутки
Фото: Предоставлено Алексеем Коломейцем

Рекордный 2591 случай заболевания коронавирусом выявили в Японии за сутки

Виктория Родимкина

В мире

В Японии в субботу, 28 ноября, выявили рекордный прирост случаев коронавируса за сутки — зафиксирован 2591 случай. Об этом сообщил NHK на основе обобщенных данных с мест и минздрава страны.

Так, в Токио был выявлен 561 случай COVID-19, в Осаке — 463 случая.

За все время пандемии в Японии зафиксировали 145,5 тысячи инфицированных, скончались от инфекции 2123 человека. Вылечились от коронавируса 121 тысяча пациентов.

Всего в мире коронавирусом заразились более 61 миллиона человек. Скончались свыше 1,4 миллиона инфицированных.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали рекордный показатель прироста случаев COVID-19 за сутки.

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