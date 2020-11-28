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Около 5 тысяч новогодних деревьев заготовили в Подмосковье к праздникам
Фото: https://pixabay.com

Около 5 тысяч новогодних деревьев заготовили в Подмосковье к праздникам

Елена Плешивцева

Общество

Около 5 тысяч деревьев заготовили в Подмосковье к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

— В последние годы популярностью пользуются экологичные варианты елей — небольшие деревца в горшках. Их дарят в качестве корпоративных подарков, украшают офисы или берут для небольших помещений, а после Нового года высаживают на дачах, во дворах или парках, — уточнила министр Наталья Адигамова.

В Ивантеевском лесопитомнике к Новому году вырастили гибридные пихты, сосны и голубые ели, которые будут радовать жителей региона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Москве отмечено сокращение продаж искусственных новогодних деревьев. В ноябре этого года москвичи купили на 35 процентов меньше искусственных елей и на 18 процентов меньше искусственных сосен по сравнению с прошлым годом, сообщает ОТР.

Ранее ФАН сообщило, что для желающих отпраздновать Новый год в настоящем зимнем лесу в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге запустят дополнительные поезда на период новогодних каникул.

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Подмосковьеновогодняя елкаНовый год
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