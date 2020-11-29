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Вучич заявил о завершении строительства участка «Турецкого потока» в ближайшее время
Александр Вучич отметил, что строительство закончится через несколько дней / Фото: flickr.com / Franz Johann Morgenbesser

Вучич заявил о завершении строительства участка «Турецкого потока» в ближайшее время

Юлия Курганова

Внешняя политика

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что сербский участок «Турецкого потока» достроят в ближайшее время. Об этом он заявил прессе в субботу, 28 ноября, отвечая на вопрос о том, угрожает ли «Турецкому потоку» решение правительства остановить кредит компании «Сербиягаз».

— У нас есть соглашения с Газпромом, мы сделаем все, что необходимо и, насколько я слежу за этим очень плотным графиком работы, все идет хорошо. Все идет очень интенсивно, завершаем через несколько дней, — сообщил сербский лидер, пишет ТАСС.

Ранее сербское правительство отозвало из парламента одобренный ранее законопроект, гарантирующий республике кредит в 55 миллионов евро, которые необходимы для завершения строительства.

Напомним, сербский участок трубы длиной 403 километра и мощностью почти 14 миллиардов кубометров в год должен обеспечить поставки топлива в Венгрию и Сербию. В феврале Газпром заявил, что первые поставки по этой нитке планируются на конец этого года.

Также отметим, что основная ветка газопровода для поставок ресурса Турции была открыта лидером республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным в январе 2020 года.

Читайте также: СМИ: Сербия сорвала сроки ввода своего участка «Турецкого потока»

ГазпромАлександр Вучичстроительство
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