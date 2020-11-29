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«Невероятно красивая»: Ани Лорак покорила поклонников своим преображением
Ани Лорак рассказала, что любит меняться / Фото: instagram.com/anilorak

«Невероятно красивая»: Ани Лорак покорила поклонников своим преображением

Юлия Курганова

Звезды

Певица Ани Лорак на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимки, на которых предстала в новом образе. У артистки изменился макияж, длина волос и стиль одежды.

Знаменитость написала, что любит меняться и спросила у подписчиков, что по их мнению лучше — остаться в одном образе или примерять разные образы.

— Люблю примерять разные образы. Макияж, прическа, одежда преображают и открывают интересные грани. Так что же лучше: устойчивый образ, или меняться со временем и ощущениями? — написала певица.

Большинство фанатов Лорак отметили, что ей очень идет новый образ и оставили много комплиментов.

«Невероятно красивая»; «А Вам, все перемены к лицу! Красотка»; «Великолепная», — написали фолловеры.

Ранее Ани Лорак заинтриговала поклонников новым фото. Артистка разместила очередной снимок, на котором позирует, сидя на лестнице. При этом внимательные подписчики заметили на безымянном пальце правой руки певицы кольцо.

Читайте также: «С новыми силами!»: Ани Лорак показала поклонникам свою тренировку

поклонникиАни Лораксмена образа
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